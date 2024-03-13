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الأهلي كرم الفروع المميزة في 2023

3/13/2024 4:12:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل البنك الأهلي الكويتي التزامه بتعزيز التميز والتطور المهني لدى موظفيه، واحتفل مؤخرا ضمن إطار برنامج Rising Branch لمكافأة الفروع بالأداء المميز والاستثنائي لموظفي فرعي المنصورية والعدان.
وبهذه المناسبة، قام الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك جهير معرفي، بزيارة فرعي المنصورية والعدان، لتحقيقها لقب «فرع الـ 6 نجوم» مناصفة خلال عام 2023، بناء على العديد من المعايير المحددة وعلى رأسها تقديم خدمة مثالية للعملاء، بما يزيد رضاهم ويسهم في تعزيز الموقع التنافسي للبنك في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت.
وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس «نحرص في البنك الأهلي الكويتي على تقدير أداء الموظفين الذين يشكلون العنصر الأساسي في نجاحاتنا وإنجازاتنا، ونهنئ الموظفين المميزين على تفانيهم في تطوير مهاراتهم ومنتجات وحلول وخدمات البنك المتنوعة».
من جهتها، قالت معرفي «يهدف برنامج Rising Branch إلى تقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء وتقدير ومكافأة الموظفين أصحاب الأداء المتميز، وقد قام موظفو فرعي المنصورية والعدان بتقديم أداء رائع، ونشجع الجميع على الاستمرار ببذل المزيد من الجهد في المستقبل لتحقيق نجاحات إضافية للبنك على جميع المستويات».
يأتي ذلك في وقت يستمر البنك بابتكار العديد من البرامج والمبادرات الموجهة للموظفين، بما يشمل البرامج التدريبية والندوات التوعوية والخصومات الحصرية بالتعاون مع العديد من الشركاء في السوق الكويتي، بحيث يسهم التزامه بتكريم وتحفيز موارده البشرية بالارتقاء بمعايير خدمة العملاء والحفاظ على مكانته التنافسية العالية داخل القطاع المصرفي.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.
ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

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