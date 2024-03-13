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الأهلي يرعى حملة تنظيف شاطئ المنطقة الحرة

3/13/2024 4:12:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لحملة تنظيف الشاطئ في المنطقة الحرة التي نظمتها مجموعة أكشن غروب القابضة، تأكيدا لالتزامه بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تعاون متطوعو البنك مع بقية المشاركين في الفعالية من أجل المساهمة بإحداث تغيير إيجابي على الصعيد البيئي.
وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «فخورون بالحماس الكبير الذي أظهره متطوعو البنك للحفاظ على البيئة ضمن هذه المبادرة التي تتوافق مع التزامنا المستمر بدعم القضايا المستدامة في المجتمع الكويتي». وأظهر البنك الأهلي الكويتي التزامه كمؤسسة مسؤولة بالمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعكس المشاركة في حملة تنظيف الشاطئ تفاني جميع المشاركين في الحفاظ على نظافة البيئة والمرافق الطبيعية في دولة الكويت.

وتابع آل بن علي «المشاركة في مثل هذه المبادرات تعزز التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية وتظهر المسؤولية الجماعية في الحفاظ على البيئة بين جميع الكيانات في السوق الكويتي». وتعتبر حملة تنظيف الشاطئ جزءا من مبادرة موسعة لتعزيز الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع الكويتي، ويؤكد التعاون بين البنك الأهلي الكويتي ومجموعة أكشن غروب القابضة أهمية الشراكات بين المؤسسات المختلفة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
وتظهر هذه المبادرة الأثر الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات التجارية في تعزيز الاستدامة البيئية، بحيث جسد البنك الأهلي الكويتي من خلال مشاركته في حملة التنظيف نهجا مميزا في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية مما يشكل مثالا يحتذى به.

واختتم آل بن علي تصريحه مبينا أن الحفاظ على البيئة هي قضية جديرة بالاهتمام، وتؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي للحفاظ على البيئة والطبيعة في دولة الكويت، وتظهر في الوقت نفسه إمكانية التعاون بين منظمات المجتمع على مختلف أنواعها من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع الكويتي.

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