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التضامن يفتقد حامد أمام اليرموك

3/13/2024 4:12:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يفتقد فريق الكرة بنادي التضامن جهود قائده حامد الرشيدي في المواجهة المرتقبة أمام اليرموك غدا الخميس ضمن الجولة الـ 15 من دوري «زين» للدرجة الأولى.
ويأتي غياب حامد بسبب ابتعاثه في دورة خارج البلاد تخص جهة عمله لمدة 3 أشهر، وهو ما يعني غيابه عما تبقى من منافسات هذا الموسم.
وتبدو باقي صفوف «العنيد» مكتملة أمام «اليرامكة» غدا دون غيابات أخرى.
ويحتل التضامن المركز الثاني في «دوري المظاليم» برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط خلف اليرموك المتصدر.
هذا، واعتمد الجهازين الإداري والفني لـ «العنيد» مواجهة الفحيحيل الملقب بـ«الأشاوش» وديا في 21 الجاري خلال فترة التوقف للمباريات الدولية الأسبوع المقبل «فيفا داي». ويبحث التضامن عن مواجهة تجريبية أخرى يوم 25 الشهر الجاري، ولم يتحدد طرفها حتى الآن.

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