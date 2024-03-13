الجيش السوداني يعلن تضييق الخناق على الدعم السريع في أم درمان

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الجيش السوداني تدمير قوة تابعة للدعم السريع وسط مدينة أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم.وقال الجيش في بيان صحافي إن قواته بمنطقة أم درمان أحبطت في الساعات الأولى من صباح أمس ما وصفته بـ«محاولة يائسة» من قبل قوات الدعم السريع للهروب من الطوق المفروض عليها بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

وأضاف البيان أنه «تم القضاء على معظم القوة الهاربة ودمرت، واستلمت قواتنا معظم معداتها وآلياتها وجارٍ إحصاء خسائر العدو». وتابع البيان «تم تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة الدعم السريع الهاربة من اتجاه الغرب».

وأشار البيان إلى أن الجيش السوداني لا يزال يتعامل مع «مجموعات صغيرة من العدو» تحاول الهروب من خلال شوارع صغيرة بمدينة أم درمان. وأكد الجيش عزمه على «التدمير الشامل» لقوات الدعم السريع في أي مكان بالعاصمة الخرطوم.وأدى القتال إلى مقتل ما يزيد على 12 ألف مدني، وفق تقارير دولية، وفرار أكثر من 8.1 ملايين شخص داخل السودان وإلى دول الجوار، بحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا).وتبنى مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس الجاري بالأغلبية مشروع قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار، إلا أن الحرب لم تتوقف.