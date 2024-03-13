الحجاج موظفو الخليج أساس نجاحه وسر تميزه

MENAFN - Al-Anbaa) ضمن مساعيه المتواصلة لتطوير الكوادر البشرية، احتفى بنك الخليج بتخرج عدد من قياديييه ببرنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم خصيصا لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان «القيادة الإستراتيجية في عالم متغير».

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وبالتعاون مع كلية هارفارد للأعمال.

وقد احتفى البنك بالقياديين بمناسبة اجتيازهم البرنامج وحصولهم على شهادات كلية هارفارد للأعمال، وهم: نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية ـ مدير إدارة الفروع باسل الأسد، ومساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي، ومساعد المدير العام للخدمات الأساسية للمؤسسات رامي الزيد.

وركز البرنامج على موضوعين رئيسين هما استراتيجية الأسواق المالية والقيادة، من خلال تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة للقيادة الناجحة في مشهد مالي سريع التغير، في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها الصناعة المصرفية.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: «نؤمن في بنك الخليج بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وسر تميزنا، ولهذا نعمل دائما على تدريبهم وتطويرهم بشكل مستمر، بما يساهم في ترسيخ مكانة بنك الخليج الرائدة في القطاع المصرفي».

وأشارت إلى أن التحولات الكبرى التي يشهدها بنك الخليج على كافة المستويات ضمن استراتيجية 2025 وفي مقدمتها التحول الرقمي تجعل مشاركة موظفي البنك في مثل تلك البرامج النوعية المتخصصة أولوية قصوى، منوهة إلى أن التحول الرقمي يتطلب قيادات إستراتيجية من طراز فريد قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق والاستفادة من الفرص التي تولدها، وضمان أفضل النتائج في الأسواق مع التقنيات المالية المتغيرة.

ولفتت إلى أن البرنامج أتاح الفرصة للمشاركين بتوقع الفرص المستقبلية في الأسواق المالية، واستخدام التقنيات الجديدة والتكنولوجيا المالية بفعالية وفهم المخاطر والاستجابة السريعة للتهديدات السيبرانية.