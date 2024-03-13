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الداخلية تحدد توقيتات عمل إدارات خدمية في رمضان

3/13/2024 4:12:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وزارة الداخلية ان الادارة العامة لمراكز الخدمة ستعمل على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من التاسعة والنصف حتى الثانية من بعد الظهر، أما الفترة المسائية فتنتهي الساعة الخامسة.
وأشارت إلى أن عمل الإدارة العامة للبيئة سيكون هو الآخر على فترتـــــين، يبدأ الدوام في العاشرة والنصف وينتهـــــي في الخامســـــة والنصـــــف من بعــــد العصر.
أما الإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور فيكون دوامها من العاشرة حتى الرابعة عصرا وكذلك أقسام الفحص الفني، أما أقسام الاختبار فتبدأ في التاسعة والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا، وأخيرا يبدأ دوام الإدارة العامة لخفر السواحل في الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

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