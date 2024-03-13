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الرئيس التونسي يقيل وزيري النقل والثقافة

3/13/2024 4:12:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس وزيري النقل والثقافة، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية من دون أن تحدد أسباب الإقالتين.
وأقال سعيد، ربيع مجيدي وحياة قطات قرمزي اللذين توليا وزارة النقل ووزارة الشؤون الثقافية منذ أكتوبر 2021، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وكان سعيد قد أقال رئيسة الوزراء نجلاء بودن في الأول من أغسطس 2023 ليحل محلها مسؤول سابق في البنك المركزي هو أحمد الحشاني، الذي طلب منه سعيد «التغلب على التحديات الهائلة» التي تواجه البلاد.

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