الرئيس التونسي يقيل وزيري النقل والثقافة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس وزيري النقل والثقافة، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية من دون أن تحدد أسباب الإقالتين.
وأقال سعيد، ربيع مجيدي وحياة قطات قرمزي اللذين توليا وزارة النقل ووزارة الشؤون الثقافية منذ أكتوبر 2021، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وكان سعيد قد أقال رئيسة الوزراء نجلاء بودن في الأول من أغسطس 2023 ليحل محلها مسؤول سابق في البنك المركزي هو أحمد الحشاني، الذي طلب منه سعيد «التغلب على التحديات الهائلة» التي تواجه البلاد.
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