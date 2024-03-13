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الشقيقان العنبري.. بصمات مضيئة

3/13/2024 4:12:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تزخر الرياضة الكويتية بالعديد من النجوم في مختلف الألعاب، الذين صالوا وجالوا وبرزوا بشكل لافت، ومن هؤلاء النجوم من يرتبطون بصلة قرابة وجمعتهم لعبة واحدة وملعب واحد، أو أكثر من لعبة. ويعد الشقيقان عبدالعزيز وبدر العنبري من أشهر اللاعبين الأشقاء على مستوى الكرة الكويتية نظرا لما قدماه لناديهما الكويت وكذلك للمنتخب الوطني رغم أن إنجازات «المخلص» عبدالعزيز كانت أكبر وأكثر شهرة.
ومثل عبدالعزيز «الأبيض» و«الأزرق» في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وحقق مع فريقه والمنتخب الوطني جميع الألقاب الممكنة، وكانت له مساهمات واضحة في هذه الانجازات قبل اعتزاله في عام 1988 بعدما بدأ مسيرته في الفريق الاول لنادي الكويت في 1971، فيما حمل ألوان «الأزرق» بداية من 1974 وحتى 1986.
واتجه عبدالعزيز العنبري في بداياته إلى لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة، قبل أن يتحول إلى كرة القدم في عام 1967 مع نادي الكويت والذي تدرج في صفوفه حتى اعتزاله ولم يرتد قميص أي ناد آخر.
وكان «المخلص» عبدالعزيز العنبري أحد العناصر المؤثرة في إنجازات الكرة الكويتية ومنها الحصول على كأس آسيا 1980 والتأهل إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا.
وترك عبدالعزيز بصمات مضيئة في ذاكرة تاريخ بطولات كأس الخليج التي حققها في عدة مناسبات وكان أشهرها في «خليجي 4» التي أقيمت في قطر وسجل 3 أهداف «هاتريك» رغم صغر سنه في مرمى العراق في المباراة الفاصلة على لقب البطولة.
فيما كانت إنجازات بدر أقل من شقيقه الأكبر مع ناديه الكويت وشارك لفترات قليلة مع المنتخب الوطني أواخر الثمانينيات.
وحصل بدر على لقب هداف الدوري العام في موسم 1989/1988 بتسجيله 8 أهداف في 14 مباراة.

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