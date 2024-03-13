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الشهر الفضيل.. ومأساة غزة

3/13/2024 4:12:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهل علينا شهر رمضان المبارك، وأهلنا في غزة لا يزالون في نفس المأساة، بل إنها تزداد سوءا مع طلعة كل صباح، فمن لم يستشهد منهم بالغارات الجوية والقصف المدفعي لقوات الاحتلال، استشهد جراء الجوع الذي يفتك بالقطاع.
أهل علينا الشهر الفضيل شهر الخير والبركات فهل يستمر التجويع والقصف والموت الذي يحيط بهذا القطاع صغير المساحة من كل مكان؟ سؤال لابد من الإجابة عنه من قبل المجتمع الدولي، والعالم المتحضر الذي لا يزال يعيش حالة من الصمت المطبق.
الآن وقد دخلت هذه الأيام المباركات ليس لنا كــشعوب عربية وإسلامية إلا الدعاء لإخواننا في القطاع أن ينصرهم على هذا العدو الغاشم، المغتصب المحتل، الذي لا يرقب شيئا إلا ولا ذمـــة، فمـــن يقرأ تاريخ هذا الكــــيان، سيدرك على الفور أنه معروف بالغــــدر والخيانة، وأنه لا يعرف غير لغة القوة، وأن كلام قادته عن السلام أو الإنــسانية مجرد هراء، لأنهم لا يعــــرفون شـــيئا عن الســلام، أو الإنسانية.
كما أننا، ومن هذا المنبر الإعـــلامي نقول لإخواننا في قطــــاع غزة «اصبروا وصابروا» فإنما النصر صبر ساعة، وأن ما قدمتموه من تضحيات، سيذكره التاريخ بأسطر من نور، وأن الصبر دائما مفتاح الفرج، وأن من سنن الــله- عز وجل- التي لا تتبدل ولا تتغير الابتــــلاء حتى يعلم الصادق من الكاذب، أو ليميز الخبيث من الطـــيب، ومن يتأمل تاريخ البشر، وأحوال الأمم السابقة والحالية لا يكاد يرى أمة إلا وقد ابتلاها الله - عز وجل-، فالصبر يا أهل غزة..يا أهل العزة والكرامة.

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