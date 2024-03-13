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العد التنازلي لأعمارنا!

3/13/2024 4:12:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

كـانــت الرسوم والأطلال غرة قصائد الشـــعراء في العصر الجاهلي، وكذلك في العصر الإسلامي الأول، والواقع أنها ديباجة رائعة واستهلال أروع يرفع من قيمة القصيدة ويجعلها ذات وقع جميل على من يتلقاها.
ولا شـــك أن الوقوف على الرسوم والأطــــلال يثير الشجن، ويذكرك بأنــــاس كانوا أعزة عليك، فارقوك ولم يبق إلا ذكراهم، تراودك بين الـــفينة والأخرى فربما بعثت في نفسك الأمل في غد أفضل، أما الرسوم فهي بقايا تكون على الأرض وتظهر لاصقة بها، مثل الرماد والدمن، والمتناثر من الفرش، والرسوم جمع ومفردها رسم، أما الــطلل وجمعها أطلال فتلك بقايا ما يظهر فوق الأرض من الأوتاد والأثافي وقطع الخيام، وغير ذلك من آثار الديار التي كانت مأهولة ثم خلت من أهلها، وصارت بلاقع، وفــــي ذلك يقول الشاعر الجاهلي الحكيم ذو الاصـــبع العدواني حرثان بـــن محرث، وهو من المعمرين:
هل تعرف الرسم والأطلال والدمنا
زدن الفؤاد على ما عنده حزنا
دار لصفراء إذ كانت تحل به
وإذ ترى الوصل فيما بيننا حسنا
ونحـــن وإن تقدمت بنا السن، وبـــدأنا العد التنازلي لأعمارنا، فمازلنا نتذكر منازلنا القديمة «وسكيكنا وفرجاننا وبرايحنا وعوايرنا» التي لعبنا فيها وقضينا بها أجمل أيامنا، وشهدت مرتع صبانا بين مدارسنا وملاعبنا ودكاكيننا ومزارعنا، كل ذلك عالق في الذاكرة لا يزول ولا يتزحزح، مثل المداد الذي لا يمحى ولا يمسح، فنقف على تلك الآثار ونتنفس الصعداء ولسان حالنا يردد قول طرفة بن العبد:
لخولة أطلال ببرقة ثمهد
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم
يقولون لا تهلك أسًى وتجلّد
لقد كنا نشعر بالأمن والراحة والاطمئنان الذي افتقدناه في زماننا هذا، ذكريات جميلة تعاودنا كلما شغلتنا أمور الحياة عنها، ولقد دعاني إلى كتابة هذا العمود قصيدة حزينة لشمس الدين الكوفي محمد بن أحمد الهاشمي عاودت قراءتها عشرات المرات لأنها تثير في الشجن وتذكرني بأهل وأحبة لي رحلوا عن هذه الدنيا الفانية، تقول بعض أبياتها وهي كثيرة:
عندي لأجل فراقكم آلام
فإلامَ أعذل فيكم وآلام
إن كنت مثلي للأحبة فاقدا
أو في فؤادك لوعة وغرام
قف في ديار الظاعنين ونادها
يا دار ما فعلت بك الأيام

MENAFN13032024000130011022ID1107970426

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