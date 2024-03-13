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العربي لخطف نقاط النصر.. والكويت لتأكيد صدارته عبر الفحيحيل

3/13/2024 4:12:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تتواصل المنافسة في الجولة الأولى لمجموعة الـ 6 الأوائل «مجموعة البطولة» تمهيدا للدخول في مواجهات مقبلة للإعلان عن بطل الدوري، حيث يلتقي اليوم العربي برصيد 42 نقطة مع النصر24 نقطة على ملعب صباح السالم بمؤازرة جماهيرية «عرباوية» منتظرة، كما يلتقي أيضا حامل اللقب الكويت المتصدر بـ 43 نقطة مع الفحيحيل بـ 23 نقطة على ستاد جابر الدولي الملعب الذي يفضله «الأبيض» وتوج فيه بالكثير من البطولات.
ويستضيف «الأخضر» خصمه اليوم وهو الأقرب للفوز بعدما انتهى آخر لقاء بينهما لمصلحته 6-3، لكن لن تعطيه هذه النتيجة الأفضلية المطلقة، حيث إن الكرة لا تعترف بنتائجها السابقة، ويمكن للنصر أن يحقق نتيجة إيجابية، فالأخضر خرج منهكا بعد فوزه الأخير على كاظمة في الجولة الماضية بعد مباراة عصيبة، ويدرك ومدربه البوسني داركو أن فقدان أي نقطة ليست في مصلحته بسبب فارق النقطة الواحدة بينه والكويت المتصدر، أما النصر فقد نجح في البقاء بدوري الكبار بعدما حقق نتائج جيدة، لكنه خسر في بعض المباريات أخرته للمركز الخامس قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتي «البطولة والهبوط» ويحتاج «العنابي» إلى ترتيب صفوفه الدفاعية بعدما دخل مرماه 27 عاما.
وفي مباراة الكويت والفحيحيل، فإن «الأبيض» المتمسك بالصدارة في أتم جهوزيته البدنية لإتمام المهمة الأصعب، ورغم فقدانه هداف الفريق ياسين الخنيسي، إلا أن مدربه نبيل معلول تمكن من الاستمرار في خطورته الهجومية بوجود يوسف ناصر ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح ومحمد دحام وتمكن من تسجيل 40 هدفا حتى الآن، كما يسعى اليوم إلى خطف النقاط الثلاث لتعزيز صدارته، أما الفحيحيل فقد استحق التواجد بين الستة الكبار في مجموعة البطولة، وذلك على حساب كاظمة في الجولة الأخيرة بعدما قدم مستويات متميزة آخرها الفوز على السالمية 4-1.

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