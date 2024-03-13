العنزي لـ ((الأنباء)): ((الأشغال)) أنهت مشاكل الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد السكنية

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال بالتكليف م.عبدالرحمن العنزي في تصريح لـ «الأنباء» عن انتهاء مشاكل الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك بعد ربط محطة الضخ بالمدينة بالكامل بمحطة تنقية أم الهيمان التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها مؤخرا بقدرة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا.وقال العنزي إن قطاع الهندسة الصحية بالوزارة حرص خلال الفترة السابقة على تسريع الإجراءات ومضاعفة الجهود لربط المدينة بمحطة أم الهيمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان التي تهدف لتذليل العقبات أمام عملية الربط والإسراع في حل المشكلة.وأضاف: بربط محطة الضخ بمحطة تنقية أم الهيمان تكون انتهت تماما مشاكل الصرف الصحي التي دامت أكثر من 12 عاما تؤرق أهالي المنطقة بسبب مصادر التلوث البيئي وتجمعات المياه وغيرها من المشاكل الأخرى، لافتا إلى ربط أجزاء شرق وجنوب المنطقة إذا تبلغ كميات الصرف الصحي التي يتم ضخها من محطة الضخ بالمنطقة إلى محطة أم الهيمان حاليا بين 30 و36 ألف متر مكعب يوميا في حين تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة الضخ 140 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب جميع كميات الصرف الصحي حال توطين المنطقة بالكامل.والجدير بالذكر أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان يأتي بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركات عالمية رائدة في مجال الصرف الصحي لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية، ويكمن ذلك عن طريق توفير مياه معالجة وفق المعايير البيئية العالمية للاستفادة منها في استخراج البترول والأغراض الزراعية وزيادة الغطاء الأخضر.