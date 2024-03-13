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القادسية والسالمية.. ((قمة من العيار الثقيل))

3/13/2024 4:12:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يبدأ الجد مساء اليوم الثلاثاء في مباريات دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بافتتاح مجموعة البطولة على اللقب في لقاء يجمع بين القادسية وضيفه السالمية على «ستاد محمد الحمد».
وتقام مباريات مجموعة البطولة على اللقب بين أصحاب المراكز الستة الأولى عند نهاية القسمين الأول والثاني من المسابقة، حيث وصل كل من الكويت (43 نقطة) والعربي (42) والقادسية (39) والسالمية (24) والنصر (24) والفحيحيل (23)، حيث يدخل كل فريق هذا الدور بنقاطه التي حصدها عند نهاية الجولة الـ 18 والأخيرة من القسم الثاني. ويسعى «الأصفر» إلى تجاوز عقبة «السماوي» اليوم، رغم صعوبة المهمة وذلك لما تحمله مواجهات الفريقين من حذر وقلة تسجيل الأهداف وهو ما يجعل مبارياتهما مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الثواني الأخيرة منها.
ويدخل الفريق القدساوي مواجهة اليوم وهو قادم من فوز كبير على الشباب 7-0 في المباراة الماضية، ويأمل الاستفادة المعنوية من هذا الانتصار، خاصة في ظل عودة الليبي محمد صولة للتسجيل بعد غياب، وكذلك تحطيم نجمه بدر المطوع للرقم القياسي في هدافي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 163 هدفا.
في الجانب الآخر، يأتي «السماوي» من هزيمة موجعة من الفحيحيل 1-4، ويعاني «السماوي» من اهتزاز المستوى في المباريات الأخيرة، تحت قيادة المدرب الكرواتي أنتي ميشا، حيث لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، والتي لم يسجل خلالها سوى هدف واحد على الرغم من امتلاكه عددا من المهاجمين المميزين مثل الغاني أبودو إيساكا والليبي السنوسي الهادي.

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