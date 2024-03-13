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القادسية والعربي في ((ديربي السلة))

3/13/2024 4:12:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية نظيره العربي في الـ 9 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في الجولة الثانية لمواجهات الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة.
ويقام الدور نصف النهائي على لقب الدوري بنظام دوري من قسمين، على أن يلتقي أول الترتيب بعد انتهائه مع رابع الترتيب، والثاني مع الثالث، ويتأهل الفائزان بمباراتين من ثلاث مباريات متاحة «بلاي أوف» إلى المباراة النهائية.
وقد سجل القادسية بداية قوية في الجولة الأولى للدور نصف النهائي، عندما تفوق على كاظمة بفارق 30 نقطة، ليعلن صراحة عن رغبته في الذهاب بعيدا للمنافسة على اللقب حاصدا أول نقطتين، فيما خسر العربي في أولى مبارياته بـ «المربع الذهبي» بفارق 25 نقطة من الكويت.

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