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القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة كرّم فريق مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية

3/13/2024 4:12:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية لمشاركتهم في فعاليات ماراثون جامعة الكويت (KU24) بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في المبنى الإداري في مدينة صباح السالم الجامعية.
وفي هذا الصدد، تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان بالشكر لفريق الطوارئ الطبية لخدمتهم الدائمة لطلبة جامعة الكويت والعاملين فيها وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لمنتسبي جامعة الكويت خاصة في فعالية ماراثون جامعة الكويت.
هذا، وقد تم تكريم كل من مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، ورئيس مركز مدينة صباح السالم الجامعية بدر الغريب، وقائد منطقة إسعاف الفروانية خالد حسن الخباز، ورئيس مركز إسعاف الفروانية محمد علي الخبــــاز، ورئيس النوبة مطر سند الشمري، وفنيي الطوارئ الطبية فواز العتيبي وحسن اياني وعبدالله يوسف ومانيكال سيبي، بحضور كل من رئيس قســـم الأنشطــــة التطوعية والجوالة بإدارة الأنشطة الرياضيـــــة د.طارق دشتي، والقائــــم بأعمال رئيس قسم السلامة بإدارة الأمن والسلامة يوسف الكندري.

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