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القدوة الحسنة منارة صحيحة

3/13/2024 4:12:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «القدوة» مصطلح بدأنا نفتقره ونفتقده، بل اننا اشتقنا له في زمننا الحاضر بالأخص «القدوة الحسنة»، زمننا المتسم بالسرعة والمصالح والمظاهر، زمن المال والتباهي والمداهنة، مصطلح أصبحنا نحاول أن ننقب عنه لندرته، لكَم نحتاج لتلك القدوة والتي تتمثل في ذلك الشخص الذي نستطيع أن نثق به فنهتدي بحكمته التي ترشدنا للمنارة الصحيحة في ظلام البحار وتخبط الأمواج واختلاط وتعالي أصوات الآراء السديدة مع الآراء السخيفة.
في السابق، معظمنا كان له قدوة في حياته، صغيرا كان أو كبيرا، قدوة يقتدي بها، يعجب بها، يقتنع بأفكارها، وقد يحاكي مظهرها ويقلد حتى سلوكها وتصرفاتها في حال أحبها كثيرا، بالرغم من أنه ليس من الضروري أن تكون تلك القدوة حسنة، فقد تكون من أسوأ ما يكون، قدوة زائفة لها أثر فاسد على الناس.
كما لا يشترط أن تكون قدوة المرأة امرأة أو قدوة الرجل رجلا.
لكن القدوة الحسنة، هي التي بالفعل ما نفتقدها في زمننا هذا!
قدوة حسنة، تكون ثابتة في قيمها ومبادئها مهما تغيرت المواقف وتقلبت الأيام، قدوة نسمع صداها في موقف الحق يهز المكان، تعطينا الأمل من قلب الألم، تعطينا الحياة في حضرة الموت، تعطينا القوة في لحظات الانهزام، تعطينا الروح عندما تنزف الجروح... إلخ.
فكم من قدوات كانوا يبهرونا بكلماتهم، بأسلوب حديثهم، بتصرفاتهم، لكنهم سقطوا مع أول موقف حقيقي استرعى مروءتهم واختبر ضميرهم فأزيلت بسرعة البرق أقنعتهم وظهرت شناعة أنفسهم المريضة.
بخلاف القدوات الحسنة، يبقون دائما وأبدا أصحاب المواقف التي لا تتغير ولا تباع أو تشترى، أصحاب مبادئ ثابتة، ومؤثرين بطريقة ما، ذوي رأي سديد وعلم قيم.
وبشكل عام، ان كل شخص محاسب عن كل كلمة يقولها لأنها قد تكون سببا في تغيير مسار حياة أحدهم للأفضل أو للأسوأ، بأفكارك وقيمك هذا إن لم تكن سببا في تغيير مسار أمة بأكملها!
وقد تكون انت قدوة لأحدهم عزيزي القارئ، فلترتقِ لمستوى الجرأة على قول الحق وجلب النفع ودرء الضرر وعدم المساومة على المبادئ، خاصة لو قارنا مع من هم على ساحة التأثير الإعلامي اليوم الذين هم في وادٍ وما يجري في العالم كله في وادٍ آخر!
ولتحرص كل الحرص على نهضة مجتمعك، كن نكهة الأمل المميزة وابعثها في نفوس الآخرين، فوجود القدوة الحسنة وتفاعلها مع المجتمع يؤدي إلى كثرة الخير وإلى ظهور الغيرة المحمودة التي تدفع الآخرين إلى عمل الخير، وتحفز التنافس لمرضاة الله تعالى، كما أنها طريق سهل وبسيط لتوصيل العلم النافع الذي يعلي من قدرك ويرفع من شأنك... إلخ.
أنا لا أعلـم خاتمة أحد ولا حتى خاتمتي أعلمها ولا أضمنها، فهي بالنهاية توفيق من رب العباد، لكن ما أعلمه حقا هو أن الحي لا تؤمن فتنته، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من كان مستنا (أي مقتديا) فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»، فما أشد حاجتنا إلى سؤال الله الثبات، لأننا جميعا معرضون لفتن الحياة والممات، والفوز العظيم لمن ينجح ويجتاز هذه الفتن بسلام، ومن أجمل الدعاء الذي تدعو به لنفسك ولمن تحب هو حسن الختام، فإن أحب الله عبدا أحسن خاتمته وإن كانت أعماله السابقة لا توحي بذلك والعكس صحيح أيضا، فقد يكون ممن يظهر الخير وهو ألد الخصام فتختم له خاتمة سوء وأعماله السابقة كانت توحي بغير ذلك والعياذ بالله!
وفـــي الختام اللهم اكتبنا جميعا ممن كتب لهم حسن الختام.

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