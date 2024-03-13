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الكويت تستهدف إنتاج 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030

3/13/2024 4:12:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» ان خطط الكويت ضمن إستراتيجية 2030-2050 تقضي ببناء وإقامة مزارع للطاقة الشمسية الموزعة أو المنشورة على أسطح المباني.
وقالت المجلة إن الكويت تضع نصب عينيها الحصول على قدرة توليد مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 22٫1 ميغاواط بحلول عام 2030 كجزء من إستراتيجيتها الجديدة التي تبلغ مدتها 20 عاما، والتي تنتهي في عام 2050.
وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف على هذه الخطة خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في الكويت لإطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة في البلاد والتي تمتد من عام 2030 إلى عام 2050.
وقال الحجرف إن الاستراتيجية تتضمن أيضا تركيب مزارع الطاقة الشمسية الموزعة أو المركبة على أسطح المباني، ومن ثم تقوم الدولة بشراء الطاقة التي ستنتجها مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن هذه الخطوة تهدف للسماح للمواطنين الكويتيين بالمشاركة في إنتاج الطاقة مع «مراعاة الجوانب البيئية في سياق تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد فيما يتعلق بالحياد الكربوني».
وذكرت المجلة ان وزارة الكهرباء والمياه دعت مؤخرا، ومن خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الشركات المهتمة، لشراء وثائق طلب التأهيل لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية المستقل بطاقة 1100 ميغاواط.
ويشمل المشروع الكلي المرحلة الثالثة من مشروع الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة، المنطقة الأولى، بحسب الهيئة، ويقع مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1100 ميغاواط في محافظة الجهراء، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الكويت العاصمة.

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