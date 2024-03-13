الكويت تغيث غزة بـ45 طنا جديدة من المساعدات الغذائية

MENAFN - Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ48 من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 45 طنا من المواد الغذائية للأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية الإغاثة الكويتية ووزارة الخارجية بتوجيهات أميرية سامية وانطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة لتخفيف معاناتهم جراء ما يتعرضون له من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.