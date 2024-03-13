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الكويت وكاظمة في كأس ((الطائرة))

3/13/2024 4:12:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة من العيار الثقيل اليوم، والتي ستجمع كاظمة والكويت في 9:00 مساء، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد. ويتطلع «الأبيض» لتحقيق فوز على حساب «البرتقالي» يضمن له الصعود إلى المربع الذهبي، حيث يعتمد مدربه أتيك التركي على صلابة محترفيه الإيراني صابر كاظمي والصيني ليو وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله جاسم، فيما ابتعد «السفير» عن الألقاب مؤخرا، حيث جانبه الحظ، ولكن الروح القتالية والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي يتسلح بها «أبناء العديلية» تجعله قادرا على استعادة أمجاده، حيث يسعى مدرب الفريق الإيراني جواد شمامي إلى اقتناص اللقب واستعادة مكانته بين الكبار معولا في ذلك على محترفيه البلغاري فلين والألماني بور.

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