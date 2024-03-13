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المدعي الخاص روبرت هور يدافع عن قراره التطرق إلى ذاكرة بايدن والوثائق السرية

3/13/2024 4:12:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دافع المدعي الخاص الأميركي المسؤول عن التحقيق في حجب جو بايدن وثائق سرية، أمس أمام مجلس النواب، عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن ضعف ذاكرة الرئيس أحيانا لتبرير قراره التخلي عن ملاحقته قضائيا.
وأوصى روبرت هور في تقريره الذي نشره في فبراير، بإغلاق القضية، مشيرا بشكل خاص إلى أن هيئة المحلفين قد تتردد في إدانة «رجل مسن ذي ذاكرة سيئة». غير أن معسكر الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما ندد بالتعليقات «غير المبررة» و«غير اللائقة» الصادرة عن المدعي الخاص.
وقال هور أمام لجنتين في مجلس النواب يهيمن عليهما الجمهوريون «لقد جمعنا أدلة على أن الرئيس احتفظ عن علم بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته كنائب للرئيس (2009-2017)، وذلك بعدما بات مواطنا عاديا».
وأضاف: «لكننا لم نجمع أدلة لا تقبل الشك المعقول».
وأشار إلى أن «مهمتي كانت التحقق مما إذا كان الرئيس قد احتفظ بمعلومات سرية أو كشف عنها (عن علم)».
وتابع: «لا يمكنني أن أختتم هذه النقطة من دون فحص الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان علي أن آخذ في الاعتبار ذاكرة الرئيس وحالته الذهنية العامة، وكيف ستنظر إليها هيئة المحلفين».
وأكد أن «تقييمي في التقرير بشأن أهمية الذاكرة كان ضروريا ودقيقا وعادلا».
وقال روبرت هور: «لم أصحح تفسيري، ولم أشوه سمعة الرئيس بشكل غير عادل».
وجاء تعيين هور كمدع عام في يناير 2023 في أعقاب العثور على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، وفي مكتب سابق في ديسمبر 2023. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى المرحلة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، وتتعلق خصوصا بالمشاركة العسكرية الأميركية في أفغانستان.

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