المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار
التاريخ
3/13/2024 4:12:28 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 240 مليون دينار.
وقال «المركزي» إن الإصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.375%.
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