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الهيئة الخيرية تقدم دعماً لطلاب المدارس العربية بماليزيا

3/13/2024 4:12:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كوالالمبور ـ كونا: قدمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعما جزئيا لرسوم دراسة طلاب المدارس العربية المتميزين في ماليزيا ضمن مشروع «حقي أن أتعلم» بحضور المستشار في سفارة الكويت لدى ماليزيا بدر الصقر وعميد السلك الديبلوماسي العربي في ماليزيا السفير اليمني عادل باحميد وعدد من رؤساء منظمات العمل الخيري الماليزي.
وقال بيان صادر عن مؤسسة «إنسان» للاغاثة والتنمية في ماليزيا التي نفذت المشروع وهي المسجلة ضمن منظومة العمل الإنساني لدى وزارة الخارجية أن المشروع استهدف دعم مئة طالب مختارون من سبع مدارس عربية في مختلف أرجاء ماليزيا.
وأضاف البيان أن «حقي أن أتعلم» اهتم أيضا بتعزيز القيم السامية والأخلاق الكريمة في أوساط طلاب المدارس المستفيدة والذي شمل ما يزيد على 3000 طالب انخرطوا في فعاليات وأنشطة المشروع وتم تكريم البارزين والفائزين في الحفل الختامي.
وألقى نائب مدير عام الهيئة إبراهيم البدر كلمة مسجلة أكد فيها جهود الهيئة في هذا المجال كما أكد أهمية دعم مثل هذه المشاريع التي تساعد في تأمين الفرص التعليمية المناسبة وتنشئة الأبناء على معاني الخير والقيم السامية.

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