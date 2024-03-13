الوطني الكويت بصدارة الدول المخفضة لإنتاجها بـ 109 آلاف برميل يوميا

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات المجمعة من مصادر «أوپيك» الثانوية ووكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، تشير لانخفاض إجمالي إنتاج «أوپيك» وحلفائها (الأعضاء المقيدين بخفض حصص الإنتاج) بمقدار 234 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وصولا إلى 34.4 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.وأضاف التقرير أنه ضمن أعضاء «أوپيك» جاء في صدارة الدول التي خفضت إنتاجها كل من الكويت (-109 ألف برميل يوميا) والعراق (-98 ألف برميل يوميا)، إذ دخلت التخفيضات الطوعية قيد التنفيذ، إلا أن تلك التخفيضات قابلتها زيادة إنتاج الإمارات (+31 ألف برميل يوميا)، وفقا لخط الأساس الجديد الذي تم رفعه أخيرا، إلى جانب ارتفاع إنتاج السعودية (+25 ألف برميل يوميا).وعلى مستوى أعضاء «أوپيك» وحلفائها الثمانية المشاركين في الجولة الأخيرة من تقليص حصص الإنتاج، ذكر «الوطني» أن كمية الخفض الإجمالية المخطط لها تصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا، لكنها في الواقع لن تشهد سوى تخفيضات جديدة بنحو 500 ألف برميل يوميا.

وأوضح التقرير أن الكمية المتبقية تتضمن مزيجا من تخفيضات إنتاج السعودية بنحو مليون برميل يوميا والتي مددتها منذ منتصف عام 2023، إضافة لتمديد خفض الصادرات الروسية بمقدار 300 ألف برميل يوميا من العام الماضي، والخفض الإضافي لصادرات المنتجات المكررة الروسية بمقدار 200 ألف برميل يوميا.

في حين أن خفض الإمارات لإنتاجها بمقدار 163 ألف برميل يوميا يقابله رفع خط الأساس الجديد بنحو 200 ألف برميل يوميا. واقتصر الامتثال التام لخفض حصص الإنتاج في يناير الماضي على السعودية فقط، بينما لم تتخذ كازاخستان بعد أي خطوات على الإطلاق لخفض إنتاجها بمقدار 82 ألف برميل يوميا.

كما شهدت ليبيا المعفاة من خفض حصص الإنتاج تراجعا في إنتاجها بلغ 135 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1 مليون برميل يوميا في فبراير بعد الاحتجاجات التي أوقفت إنتاج حقل الشرارة في وقت سابق من الشهر، وسجلت إيران أول انخفاض شهري لإنتاجها خلال العام الحالي (-5 آلاف برميل يوميا إلى 3.16 ملايين برميل يوميا).وعلى صعيد أسعار الخام، ذكر تقرير الوطني أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت صعدت للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، لتسجل نموا بأكثر من 2% إلى 83.6 دولارا للبرميل (+8.5% منذ بداية العام الحالي)، وذلك على خلفية بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأحداث في غزة والبحر الأحمر.وفي الوقت ذاته، ذكر تقرير «الوطني» أن سعر خام التصدير الكويتي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى مستوى 81.8 دولارا للبرميل، مسجلا تراجعا شهريا بنسبة 2.7%، فيما حقق برميل النفط الكويتي ارتفاعا بنسبة 2.9% منذ بداية العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية والتوقعات التي تشير لإمكانية تمديد «أوپيك» وحلفائها لخطط خفض الإنتاج حتى الربع الثاني من العام الحالي، والتي تم الإعلان عنها في 3 الجاري، ساهمت في تحريك أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 2023.واتسعت فروق هيكل أسعار النفط لسعر مزيج خام برنت والتي اتخذت اتجاه الميل إلى التراجع، بما يعني أن الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية، إذ تخطت أكثر من 2.4 دولار للبرميل (تسليم شهر إلى ثلاثة أشهر) كما بنهاية فبراير، ما يعد أعلى المستويات المسجلة في أربعة أشهر، الأمر الذي يشير إلى سوق أكثر إحكاما حيث يعجز المعروض عن ملاحقة الطلب.