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الوطني يستضيف حلقات نقاشية لتبادل الخبرات مع قياديي البترول الوطنية وكافكو

3/13/2024 4:12:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف بنك الكويت الوطني سلسلة حلقات نقاشية لتبادل المعرفة مع قياديين تنفيذيين من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) بهدف تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات القيمة فيما يتعلق بتقنيات القيادة المختلفة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التدريب والتطوير الوظيفي بالشركة.
وقد جمعت الحلقات النقاشية التي عقدت خلال شهري يناير وفبراير فريق القيادة في بنك الكويت الوطني مع نظرائهم من شركة البترول الوطنية الكويتية وكافكو، وقد انخرط المشاركون في مناقشات مفتوحة حول مجموعة من المواضيع شملت استراتيجيات التواصل والتحفيز الفعالة وبناء فرق عالية الأداء وتمكين الموظفين وتحفيز الابتكار والتكيف مع التغيير ومواجهة التحديات.
وحاضر في الحلقات التي شهدت حضور نحو 22 إداريا من شركتي «البترول الوطنية» و«كافكو» قيادات تنفيذية في البنك، من بينهم الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «يتمتع بنك الكويت الوطني بعلاقات وثيقة ومميزة مع القطاع النفطي باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إضافة إلى دوره الفعال في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الاستراتيجي للقطاع الحكومي».
وأضاف العبلاني أن الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومؤسسات القطاع النفطي في مجالات التدريب والتطوير تمتد لعقود طويلة وتشهد زخما متزايدا انطلاقا من التزام البنك القوي والراسخ تجاه قطاع النفط وتطلعه الدائم إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الوطني وفر بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية والمخصصة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بهدف إثراء تجربتهم المصرفية، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والشراكة التي تجمع البنك والمؤسسة منذ عقود.
وأوضح أن الوطني يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات وخاصة الحكومية، انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، إضافة إلى العديد من مبادرات البنك التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.

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