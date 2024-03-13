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الوطني يطلق برنامجه الرمضاني بمبادرات تعزز التواصل الاجتماعي

3/13/2024 4:12:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامجه الاجتماعي السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وهو تقليد دأب البنك على تقديمه منذ أكثر من ثلاثة عقود ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته الراسخة في خدمة المجتمع.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر «البرنامج هذا العام يحمل علامة فارقة من حيث أهداف حملاته الإنسانية والاجتماعية من توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام وفعاليات ترفيهية على مدار الشهر الفضيل».
ولفتت المطر إلى أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص في كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.
وأضافت أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج التي يطلقها، ويحرص من خلال هذا البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والمساهمات لاجتماعية والأنشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا الشهر الفضيل.
وينظم بنك الكويت الوطني جولات ميدانية واسعة النطاق لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف المناطق في الكويت بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات لمشاركة العاملين فيها وجبات الإفطار، ويقوم المتطوعون من موظفي البنك الوطني بتوزيع آلاف الوجبات طوال الشهر الفضيل.
وعلى غرار كل عام في رمضان، يوزع متطوعو بنك الكويت الوطني من مختلف فروع البنك كسرة الصيام قبيل موعد الإفطار في مناطق مختلفة في الكويت للحد من الحوادث المرورية قبل موعد الأذان.
ويحتفل بنك الكويت الوطني في هذا الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية، حيث يستعد بنك الكويت الوطني لتنظيم نشاطات ترفيهية مختلفة خلال الشهر الفضيل، تتضمن بطولة الداما الشعبية وبطولة للتنس وفعاليات قرقيعان للأطفال.
وتستهدف هذه الحملة جمع عبوات المياه البلاستيكية من 280 مسجدا في مدينة الكويت لتوفير مساحات في مرادم النفايات وهذا هو أحد أهداف هذه المبادرة البيئية الهادفة، لما من شأن ذلك أن يوفر على البيئة والصحة من تداعيات لاسيما وأن البلاستيك هو من المواد التي يستغرق تحلله في التربة مئات السنوات.
بالإضافة إلى حملة لتوزيع نحو 250 حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة لإنذار الحريق بالتعاون مع فريق من قوة الإطفاء العام ومتطوعو بنك الكويت الوطني في زيارات ميدانية بهدف التوعية بالوقاية من الحرائق وحوادث الاختناق والسلامة العامة.

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