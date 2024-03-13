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الوظائف القيادية وتطوير التعليم!

3/13/2024 4:12:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لعل من أهم الأمور الواجب توافرها للنهوض بالعمل وتطويره في أي مجال من المجالات، لاسيما الجهات ذات الطابع المؤسسي، الاستقرار الوظيفي، خصوصا في الوظائف القيادية والإشرافية، وهو ما نتمنى أن يتم بأسرع وقت في منظومتنا التعليمية سواء في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، أو جامعة الكويت وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
إن موضوع التسكين يؤدي إلى استقرار المنظومة التعليمية بجميع مراحلها بدءا من رياض الأطفال مرورا بالابتدائي فالمتوسط إلى الثانوي وصولا إلى الجامعة والتطبيقي وحتى الدراسات العليا، ليصبح بالإمكان تنظيم البرامج وإعداد الخطط واتخاذ القرارات بكل مسؤولية وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية ورفع مستويات الخريجين بجميع المراحل، فالتأسيس الصحيح والحقيقي يعطي نتائج إيجابية للمرحلة التالية، وهكذا.
تمر السنوات وهذه الوظائف مازالت شاغرة، ولكم أن تتخيلوا يا رعاكم الله أن جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالتكليف، حتى ان بعض هذه الوظائف القيادية يقوم بها عدد من مديري الإدارات منهم من هو بالأصالة ومنهم بالتكليف، وأيضا بعضهم من المراقبين!
ونتساءل: لماذا كل هذا التأخير وعدم حسم مثل هذه الأمور التي كلما طالت كانت آثارها سلبية على العملية التعليمية بجميع أطرافها؟ وكيف يمكننا وضع الخطط وعرض المقترحات والآراء لتطوير التعليم من دون وجود وكلاء ووكلاء مساعدين بالأصالة يعينون الوزير في عملية الإنجاز ويكونون حلقة الوصل مع الإدارات والأقسام، يتابعون سير العمل وتكون لديهم القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار والتوجيه بشكل فعلي، ويكونون مسؤولين عن قراراتهم وأعمالهم وتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الكويت وإصلاح أي خلل بمنظومتنا التعليمية التي نأمل دوما أن تكون الأفضل، وبالتأكيد يمكن أن تكون الأفضل بالعمل الجاد والمثابرة وقيام كل منا بواجباته على أكمل وجه؟
في هذه الأيام، نعيش أجواء العرس الديموقراطي المتزامن مع شهر رمضان المبارك، ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالتهنئة والمباركة بالشهر الفضيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وإلى شعبنا الوفي، سائلين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على كويتنا والأمتين العربية والإسلامية.
ونقول للمرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة 2024، من أبناء الكويت الأفاضل: أمامكم الكثير من العمل، ونأمل أن تكون برامجكم الانتخابية وطروحاتكم بما يتوافق مع نهج الإصلاح والتطوير، وأن يكون من بين القضايا المطروحة الاهتمام بقضية التعليم بشكل فعلي ودعم كل ما من شأنه تطويرها والاستفادة من توجيهات صاحب السمو الأمير والتوجه الحكومي نحو هذا، فالأمر الذي يمس جميع أبناء الكويت، وكلما تطور التعليم انعكس ذلك إيجابا على مناحي الحياة عامة.
والله الموفق.

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