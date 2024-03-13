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اليوم العالمي للرياضيات

3/13/2024 4:12:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتفل العالم في الرابع عشر من مارس من كل عام باليوم العالمي للرياضيات للتعريف بأهمية الرياضيات في حياتنا العملية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الرياضيات علم مهم جدا في حياتنا اليومية.
وتعتبر الرياضيات لغة العلوم، حيث إنها تستخدم في العديد من المجالات كالهندسة والفيزياء والكيمياء وعلم الحاسوب والطب والاقتصاد، وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات عام 2007 وتطور ليصبح حدثا عالميا عام 2019، إذ أعلن المؤتمر العام الأربعون لليونسكو يوم 14 مارس من كل عام يوما عالميا للرياضيات.
وتم اختيار الشعار للاحتفال هذا العام ليكون «الرياضيات للجميع» بهدف الجمع بين الناس من جميع أنحاء العالم في تقدير وفهم مشترك للرياضيات من خلال أنشطة مثل تحدياتLive Mathletics، إذ يتطلع يوم الرياضيات العالمي إلى جعل الرياضيات مثيرة وجذابة وشاملة للجميع، ويعد هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي والتقدير للرياضيات بجميع أشكالها وإلهام الناس لاستكشاف عجائب الرياضيات بشكل أكبر.
وتلعب الرياضيات دورا مهما في حياتنا حيث تساعدنا على فهم العالم من حولنا واتخاذ قرارات مستنيرة من إعداد الميزانية لقضاء عطلة عائلية إلى توقع اتجاهات تغير المناخ. ويوفر اليوم العالمي فرصة للفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرياضيات في حياتنا، وهو تذكير بالتزام الأمم المتحدة بتعزيز تعليم الرياضيات في جميع أنحاء العالم وتحسين الوصول إلى موارد تعليمية جيدة.
وتعتبر الرياضيات ضرورية في العديد من المجالات لما لها من قدرة على وضع نماذج رياضية من صياغة سلوك ما أو التنبؤ بسلوك محتمل، وأدت الرياضيات التطبيقية إلى تخصصات رياضية جديدة مثل الإحصاء ونظرية الألعاب والتحكم الأمثل. وتعد زيادة الوعي العالمي بعلوم الرياضيات حيوية في التصدي للتحديات التي تبرز في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم بطرق متنوعة، حيث يمكن للناس المشاركة في أنشطة مثل مسابقات الرياضيات والبرامج التعليمية والأحداث العامة التي تعزز أهمية الرياضيات.
وتعرف الرياضيات بأنها مجموعة من المعارف المجردة الناتجة عن الاستنتاجات المنطقية المطبقة على مختلف الكائنات الرياضية مثل: المجموعات والأعداد والأشكال والبنيات والتحويلات. كما تهتم الرياضيات أيضا بدراسة مواضيع مثل: الكمية والبنية والفضاء والتغير، ولا يوجد حتى الآن تعريف عام متفق عليه للمصطلح.

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