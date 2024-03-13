اليوم العالمي للرياضيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحتفل العالم في الرابع عشر من مارس من كل عام باليوم العالمي للرياضيات للتعريف بأهمية الرياضيات في حياتنا العملية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الرياضيات علم مهم جدا في حياتنا اليومية.
وتعتبر الرياضيات لغة العلوم، حيث إنها تستخدم في العديد من المجالات كالهندسة والفيزياء والكيمياء وعلم الحاسوب والطب والاقتصاد، وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات عام 2007 وتطور ليصبح حدثا عالميا عام 2019، إذ أعلن المؤتمر العام الأربعون لليونسكو يوم 14 مارس من كل عام يوما عالميا للرياضيات.
وتم اختيار الشعار للاحتفال هذا العام ليكون «الرياضيات للجميع» بهدف الجمع بين الناس من جميع أنحاء العالم في تقدير وفهم مشترك للرياضيات من خلال أنشطة مثل تحدياتLive Mathletics، إذ يتطلع يوم الرياضيات العالمي إلى جعل الرياضيات مثيرة وجذابة وشاملة للجميع، ويعد هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي والتقدير للرياضيات بجميع أشكالها وإلهام الناس لاستكشاف عجائب الرياضيات بشكل أكبر.
وتلعب الرياضيات دورا مهما في حياتنا حيث تساعدنا على فهم العالم من حولنا واتخاذ قرارات مستنيرة من إعداد الميزانية لقضاء عطلة عائلية إلى توقع اتجاهات تغير المناخ. ويوفر اليوم العالمي فرصة للفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرياضيات في حياتنا، وهو تذكير بالتزام الأمم المتحدة بتعزيز تعليم الرياضيات في جميع أنحاء العالم وتحسين الوصول إلى موارد تعليمية جيدة.
وتعتبر الرياضيات ضرورية في العديد من المجالات لما لها من قدرة على وضع نماذج رياضية من صياغة سلوك ما أو التنبؤ بسلوك محتمل، وأدت الرياضيات التطبيقية إلى تخصصات رياضية جديدة مثل الإحصاء ونظرية الألعاب والتحكم الأمثل. وتعد زيادة الوعي العالمي بعلوم الرياضيات حيوية في التصدي للتحديات التي تبرز في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم بطرق متنوعة، حيث يمكن للناس المشاركة في أنشطة مثل مسابقات الرياضيات والبرامج التعليمية والأحداث العامة التي تعزز أهمية الرياضيات.
وتعرف الرياضيات بأنها مجموعة من المعارف المجردة الناتجة عن الاستنتاجات المنطقية المطبقة على مختلف الكائنات الرياضية مثل: المجموعات والأعداد والأشكال والبنيات والتحويلات. كما تهتم الرياضيات أيضا بدراسة مواضيع مثل: الكمية والبنية والفضاء والتغير، ولا يوجد حتى الآن تعريف عام متفق عليه للمصطلح.
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