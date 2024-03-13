إم جي ـ عادل الغانم للسيارات تعزز حضورها بافتتاحها معرضا جديدا في الجهراء



%50 من مبيعات سيارات إم جي تأتي من خلال توصيات العملاء الحاليين طرح سيارات جديدة وتوسيع شبكة المعارض خلال العام الحالي في الأحمدي

شهدت محافظة الجهراء حدثا مميزا بافتتاح معرض إم جي عادل الغانم للسيارات الجديد، وذلك بحضور كبار الشخصيات، على رأسهم مرزوق الغانم رئيس مجموعة أبناء الغانم، وتوم لي المدير التنفيذي لدى «إم جي».ويأتي افتتاح هذا المعرض الجديد ضمن خطط شركة عادل الغانم للسيارات الطموحة للتوسع في شبكة معارضها وتقديم خدمات متكاملة لعملائها في جميع أنحاء الكويت. يضم المعرض الجديد صالة عرض رحبة تعرض أحدث تشكيلة من سيارات إم جي، بالإضافة إلى مركز للصيانة وآخر لقطع الغيار، ليقدم بذلك تجربة متكاملة للعملاء في محافظة الجهراء والمناطق المجاورة.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مرزوق الغانم على أهمية افتتاح هذا المعرض الجديد، قائلا: نحن في مجموعة أبناء الغانم نؤمن بأهمية خدمة عملائنا في مختلف المناطق، ويسعدنا اليوم افتتاح معرض إم جي عادل الغانم الجديد في الجهراء. من خلال هذا المعرض، نهدف إلى توفير تجربة مميزة لعملائنا، حيث نتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث موديلات سيارات إم جي والاستفادة من خدمات الصيانة وقطع الغيار بأعلى معايير الجودة.وأشار الغانم إلى خطط الشركة المستقبلية، قائلا: لا يقتصر طموحنا على افتتاح هذا المعرض، بل نسعى إلى تعزيز حضورنا في السوق الكويتي من خلال افتتاح المزيد من المعارض في المستقبل القريب لنكون أقرب ما نكون من عملائنا. ونؤكد حرصنا على تقديم سيارات إم جي ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لزيادة حصتنا السوقية.من جانبه، أكد توم لي، المدير التنفيذي لدى «إم جي»، على التزام الشركة بالريادة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث قال: نحن في «إم جي» نطمح لأن نكون روادا في مجال التكنولوجيا والتطور والابتكارات. نلتزم بتوفير سيارات تتميز بجودتها العالية ومزاياها المتقدمة، ونقدمها للعملاء بأسعار تنافسية، نؤكد أيضا على التزامنا بتقديم أفضل تجربة للعملاء في جميع أنحاء الكويت، سواء من خلال شبكة معارضنا أو مراكز الصيانة المنتشرة في مختلف المناطق.تجدر الإشارة إلى أن لدى إم جي عادل الغانم للسيارات حاليا 3 معارض موزعة على مناطق الري والشويخ والجهراء، بالإضافة إلى 13 مركزا للصيانة في جميع أنحاء الكويت.تقدم الشركة مجموعة واسعة من سيارات إم جي التي تشمل سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيارات الكهربائية. تتميز هذه السيارات بتصاميمها الأنيقة وتقنياتها المتطورة وأسعارها التنافسية، ما يجعلها خيارا مثاليا للعملاء الباحثين عن الجودة والقيمة المميزة.