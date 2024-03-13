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أنشيلوتي الانتصار على سلتا لحظة مهمة في الموسم

3/13/2024 4:12:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه سلتا فيغو برباعية نظيفة بينها باكورة أهداف واعده التركي أردا غولر على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا.
ومنح المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 21، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انتظروا الدقائق الـ11 الأخيرة لتأكيد انتصارهم بثلاثة أهداف أخرى بينها هدفان من النيران الصديقة.
وسجل حارس مرمى الضيوف فيسنتي غوايتا الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه عندما تابع بظهره كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر (79)، وتابع زميله كارلوس دومينغيس تمريرة عرضية لفينيسيوس بالخطأ في مرماه (88)، قبل أن يختم البديل الواعد غولر (19 عاما) المهرجان بالرابع (90+4).
وحقق الفريق الملكي فوزه الـ21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 69 نقطة قبل 10 مراحل من نهاية الموسم، معيدا الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مطارده المباشر جيرونا.
وقال أنشيلوتي «لم يكن من الصعب تقديم أداء أفضل مما كان عليه يوم الأربعاء» في إشارة إلى الظهور المخيب لفريقه أمام لايبزيغ، مضيفا «بدأنا بشكل جيد، واستفدنا من الركلة الثابتة للتقدم ثم السيطرة. نحن سعداء. لقد فعلنا ما هو مطلوب. نعلم أنها لحظة مهمة في الموسم».
إيطاليا
واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0، مستغلا تعثر يوفنتوس أمام ضيفه أتالانتا 2-2 في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، فشل فريق «السيدة العجوز» في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا عقب خسارته أمام مضيفه نابولي 1-2 في المرحلة الماضية.
وكسب يوفنتوس 6 نقاط فقط من مبارياته السبع الأخيرة ما سمح لميلان بانتزاع المركز الثاني فيما فشل أتالانتا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا (تعادلان وخسارتان) فرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.
وأفلت روما من الخسارة أمام مضيفه فيورنتينا وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 مواصلا صحوته بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق دانييلي دي روسي.
وهي المباراة السابعة تواليا التي لم يتذوق فيها روما الخسارة بقيادة دي روسي الذي خسر معه الفريق مرة واحدة في 11 مباراة منذ خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه، وكانت أمام إنتر المتصدر 2-4.
ألمانيا
اقترب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني أكثر من حلم التتويج بباكورة ألقابه بفوزه على ضيفه فولفسبورغ المنقوص بهدفين نظيفين الأحد في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل النيجيري نايثن تيلا (37) وفلوريان فيرتس (86) الهدفين.
وواصل باير ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري محققا فوزه السادس تواليا والـ21 هذا الموسم حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 36 مباراة حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ67 نقطة ومحكما قبضته على صدارة «بوندسليغا» حيث أعاد الفارق الى 10 نقاط بينه وبين بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام الـ11 الأخيرة.

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