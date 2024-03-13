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انطلاق مسابقة جاسم القطامي الثقافية 18 الجاري

3/13/2024 4:12:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
تنظم جمعية الكشافة وبالتعاون مع وزارة التربية والمناطق التعليمية والتعليم الخاص مسابقة جاسم القطامي الثقافية الثانية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ونائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد في تصريح صحافي ان المسابقة تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى جاسم القطامي الذي يعتبر اول رئيس ل‍جمعية الكشافة الكويتية، مشيرا إلى اننا نهدف من خلالها إلى احياء ذكرى المرحوم القطامي وما قدمه للحركة الكشفية الكويتية على المستويين المحلي والدولي، ونسعى كذلك لإكساب الطلبة معلومات دينية وثقافية وكشفية.
وأوضح ان المسابقة والتي تقام للمرة الثانية ستنطلق في 18 مارس الجاري بمشاركة 22 مدرسة ثانوية من القطاع الحكومي والخاص من البنين والبنات، مشيرا إلى ان يوم غد الاربعاء سيتم اجراء القرعة للمدارس المشاركة.

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