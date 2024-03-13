أوبنهايمر يكتسح الأوسكار ويحصد 7 جوائز من بينها أفضل فيلم

MENAFN - Al-Anbaa) أحدث «أوبنهايمر» الدوي الذي كان متوقعا له في احتفال توزيع جوائز الأوسكار، إذ انتزع جائزة أفضل فيلم وفاز في ست فئات أخرى.ففيلم كريستوفر نولان عن مخترع القنبلة الذرية الذي ضم نخبة من الممثلين، وقوبل بإطراء واسع من النقاد، هيمن على الاحتفال، وخرج ظافرا في سبع من الفئات الثلاث عشرة التي كان مرشحا فيها.وشكر نولان جميع الممثلين خلال تسلمه جائزة أفضل مخرج، مشددا على أن الفيلم جمع «فريقا مذهلا».وفاز كيليان مورفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته شخصية العبقري النووي روبرت أوبنهايمر، بالتناقضات والشكوك التي كانت تتنازعه.وقال الممثل الإيرلندي «نحن نعيش في عالم أوبنهايمر» والقنبلة الذرية، «بحسناته وسيئاته». وأضاف «أود بالتالي أن أهدي هذه الجائزة لصانعي السلام في كل أنحاء العالم».وكانت جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي من نصيب روبرت داوني جونيور الذي أدى في الفيلم دور خصم أوبنهايمر، وهو رجل بيروقراطي ماكر يدبر الإذلال العلني للعالم.واكتملت غلة «أوبنهايمر» بمجموعة جوائز فنية في فئات التوليف والتصوير والموسيقى التصويرية، ما توج مسيرة الإنجازات التي حققتها هذه التحفة السينمائية الشعبية منذ بدء عروضها خلال الصيف الفائت.ولم يتمكن الفيلم الفرنسي «أناتومي أوف إيه فال» («Anatomie d›une chute» ـ «أناتومي دون شوت» بالنسخة الأصلية) من أن يعكر على «أوبنهايمر» صفو فوزه الكاسح.فهذا الفيلم القضائي المشوق عن انهيار الحياة الزوجية لفنانين والذي تؤدي فيه ساندرا هولر«دور كاتبة غامضة تحاكم بتهمة قتل زوجها، اكتفى بجائزة واحدة فحسب من الخمس التي كان مرشحا لها، هي تلك المخصصة لأفضل سيناريو أصلي.وبتأثر شديد، قالت مخرجته جوستين ترييه التي تنافست على جائزة الإخراج مع نولان «سيساعدني ذلك على تجاوز أزمة سن الأربعين».وقالت وإلى جانبها رفيقها أرتور هراري، الذي كتبت معه السيناريو أثناء الجائحة «إنها سنة مجنونة».وبهذه الجائزة، بات عملها أفضل فيلم ممثل للسينما الفرنسية على المستوى الدولي منذ «أمور» Amour الذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2013، و«ذي آرتيست» The Artist الذي فاز بخمس مكافآت أوسكار عام 2012. وكانت إيما ستون الرابحة الكبرى الأخرى في الأمسية.

فبعد «لا لا لاند» عام 2017، فازت الممثلة بثاني جائزة أوسكار أفضل ممثلة في مسيرتها عن دورها في»بور ثينغز«أو»اشياء فقيرة«.

وكان هذا الدور «هدية العمر»، بحسب الممثلة التي شكرت مخرج الفيلم، معربة عن إعجابها بجميع الممثلات اللواتي تغلبت عليهن في حفلة الأوسكار.

كما يمكن لساندرا هولر التي رشحت عن دورها في فيلم «أناتومي أوف إيه فال»، أن تواسي نفسها بالنجاح الذي حققه فيلم آخر أدت دور البطولة فيه: فقد فاز «ذي زون أوف إنترست» بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي عن سرده للحياة الهانئة التي عاشتها عائلة نازية بجوار معسكر أوشفيتز.

وحضرت غزة حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والتسعين،، بمسرح دولبي في هوليوود, فقد ارتدى عدد من النجوم، بينهم بيلي إيليش ومارك روفالو ورامي يوسف وسوان أرلو، دبابيس حمراء ترمز لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن مجموعة «فنانين لوقف إطلاق النار» «Artists4Ceasefire»، التي تقف وراء الحملة، بأن «الدبوس يرمز إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة»، وفق موقع «أكسيوس».

من جهته، قال الممثل الكوميدي رامي يوسف، لمجلة Variety: «ندعو أيضا إلى السلام والعدالة الدائمة لشعب فلسطين».