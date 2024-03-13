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بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويتعهد بإيصال المساعدات إلى غزة والعمل على سلام طويل الأمد

3/13/2024 4:12:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن مسلمي الولايات المتحدة والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، معربا ـ في بيان ـ عن تضامنه مع شعب غزة، إثر الخسائر في أرواح المدنيين، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.
ووعد بايدن بمواصلة جهوده لإيصال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين «برا وبحرا وجوا».
وقال في بيان نقله موقع قناة «الحرة»: «نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم».
وتابع إن رمضان «يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، لقد سببت الحرب في غزة معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين، إنه أمر في ذهني أيضا».
بايدن أكد في السياق أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر.
وقال «وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات، ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن، وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل مزيد من الطرق وفتح مزيد من المعابر لتوصيل مزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس».
وتابع «ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، وسنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام، يتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم».
وتطرق بايدن لموجة العنف والكراهية في الولايات المتحدة، والتي تسببت بها الحرب في غزة، قائلا إن «كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بمن في ذلك المهاجرون المسلمون».
وقال أيضا «تعكف حكومتي على تطوير أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية. أينما وجدت».
وفي سياق آخر، تلقت السيناتور كايتي بريت انتقادات حادة من الحزبين بعد ردها باسم الحزب الجمهوري على خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن الخميس الماضي.
بريت البالغة 42 عاما هي سيناتور مغمورة عن ولاية ألاباما كلفها الجمهوريون الرد باسم حزبهم على خطاب الرئيس أمام الكونغرس، علما بأن الخطوة تقليدية.
لكن أمورا عدة على غرار المكان الذي اختارته لتسجيل الرد، وهو مطبخ المنزل، وأدائها الضعيف ومحاولاتها التضليلية لاستحضار اتهامات قديمة قبل وقت طويل من تولي بايدن المنصب، استدعت ردود فعل غاضبة.
وجاء مقطع ساخر قلدتها فيه الممثلة سكارليت يوهانسون ليصب الزيت على النار.
وكانت بريت في ردها من مطبخ منزلها قد نددت بشدة بسياسات بايدن الحدودية، وعندما نبشت فرق تدقيق في الاتهامات التي ساقتها تبين سريعا أن بعضها لم يقع في الولايات المتحدة بل في المكسيك.
وفي اطلالة لها عبر قناة «فوكس نيوز»، أصرت بريت على مواقفها، وقالت إن «الاتجار بالبشر تزايد في عهد بايدن».
وأشاد دونالد ترامب، خصم بايدن شبه المؤكد في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بأداء بريت التي لم يسلم خيارها لمكان تسجيل الرد من استنكار حتى من جانب محافظين.
وجاء في تعليق للمستشارة السياسية أليسا فرح غريفين على منصة «إكس» ان «السيناتور كايتي بريت هي شخص مثير للإعجاب»، لكنها أضافت «لا أفهم قرار وضعها في مطبخ لأحد أكثر خطاباتها أهمية على الإطلاق».
وفي ردها عبر قناة «فوكس»، قالت بريت إن «الجمهوريين يكترثون بقضايا المطابخ. نحن نتحدث عن قضايا تكترث بها النساء».
وغالبا ما يتم اختيار شبان ونجوم صاعدين في الحزب المعارض للرد على خطاب حال الاتحاد، وقد جاء اختيار بريت للمهمة ليعطي صورة مناقضة للرئيس الثمانيني.
لكن المقطع الساخر ليوهانسون كان لاذعا.
وقالت الممثلة «لست مجرد سيناتور، أنا زوجة والأم الأكثر جنونا في مرآب تارغيت»، في إشارة إلى متجر تجزئة أميركي.

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