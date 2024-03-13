بعد الـ 90.. الإثارة مستمرة في دوري ((زين))

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدانتجذب كرة القدم أنظار محبيها بسبب تقلباتها وإمكانية قلب مشاعرهم من الحزن إلى الفرح أو العكس قبل ثوان معدودة من صافرة النهاية، وهو ما يجعل مختلف المباريات تحظى بالاهتمام المضاعف خاصة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ودائما ما تبقى أهداف الوقت القاتل في الذاكرة.

وقد حفل دوري «زين» الممتاز في نسخته الحالية بالكثير من الإثارة والترقب في مبارياته الـ 90 التي لعبت في القسمين الأول والثاني، قبل انتقال أصحاب المراكز الستة الأولى إلى دور المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى صراع البقاء بين أصحاب المراكز من السابع حتى العاشر في دور تفادي الهبوط.

وشهدت 30 مباراة من منافسات الدوري الممتاز، أي ثلث المجمل العام من المباريات في القسمين الأول والثاني، الكثير من التقلبات بعد الدقائق التسعين، وتحديدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وهو ما قلب أحوال الفرق من حال إلى حال، فقد وصل عدد الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إلى 35 هدفا، ويعتبر العربي الأفضل في هذا الجانب بإحرازه 9 أهداف، ثم السالمية بـ 6 أهداف، كما برز كل من: الفحيحيل والنصر في قائمة «الأهداف القاتلة» بعدما سجل كل منهما 5 أهداف.

ويأتي الكويت خامسا من ناحية الأكثر تسجيلا للأهداف بعد الدقيقة 90 بـ 4 أهداف، ثم كاظمة بـ 3 أهداف، فالقادسية بهدفان، وخيطان بهدف وحيد، فيما لم يهز الشباب والجهراء الشباك في هذا التوقيت.

ويتصدر مهاجم الفحيحيل، البرازيلي وليام باروس، ومواطنه مدافع السالمية أليكس ليما هدافي الدقائق الحرجة بإحراز كل منهما 4 أهداف، ويأتي خلفهما مهاجم العربي، المغربي حمزة خابا بـ 3 أهداف، بينما سجل كل من مهاجم النصر الكولومبي هانسيل زاباتا، وجناح العربي، التونسي أيمن الصفاقسي هدفين لكل لاعب.

وكان السالمية أكبر المستفيدين من أهداف الوقت القاتل بعدما كسب 7 نقاط خلالها، في حين ظفر الكويت بـ 5 نقاط، وعلى الرغم من كثرة أهداف العربي بعد الدقيقة 90 دقيقة، إلا أنه لم يكسب سوى 4 نقاط فقط بعدما كان ضامنا النقاط الثلاث قبل إضافة بعض الأهداف.