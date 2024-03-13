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بلاغ عن انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

3/13/2024 4:12:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري أمس، بأنها تلقت بلاغا عن سماع دوي انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
ولفتت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إلى أن ربان السفينة «أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة» إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.
وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتغريدة على حسابها في منصة «إكس»، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف اليمني.
وأوضحت أن انفجارا وقع في محيط سفينة جنوب غربي ميناء الصليف اليمني، مضيفة أن الربان أكد سلامة السفينة وطاقمها.
كما أهابت بالسفن أن تبحر بحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب.

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