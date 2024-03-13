بلاغ عن انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أفادت وكالة «يو كاي إم تي أو» البريطانية للأمن البحري أمس، بأنها تلقت بلاغا عن سماع دوي انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
ولفتت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إلى أن ربان السفينة «أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة» إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.
وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتغريدة على حسابها في منصة «إكس»، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف اليمني.
وأوضحت أن انفجارا وقع في محيط سفينة جنوب غربي ميناء الصليف اليمني، مضيفة أن الربان أكد سلامة السفينة وطاقمها.
كما أهابت بالسفن أن تبحر بحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب.
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