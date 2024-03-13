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بوريل يندد باستخدام الجوع سلاحا للحرب في غزة

3/13/2024 4:12:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع «سلاحا للحرب» في غزة، في خطاب ألقاه أمس أمام مجلس الأمن الدولي.
وقال بوريل «هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان»، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، حيث أدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس إلى مقتل 31184 شخصا، أغلبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
ولفت بوريل إلى أنه «عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرا أو جوا، لابد من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البري الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع».
وأكد أن «تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب». وأضاف «في وقت نندد بالأمر في أوكرانيا، لابد من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة».

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