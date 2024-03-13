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بيتك ممول رئيسي لـبيوت بلس بـ 100 مليون دينار

3/13/2024 4:12:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كممول رئيسي لمشروع «بيوت بلس» وهو مشروع بناء وتطوير مجمع تجاري على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع في مدينة المطلاع السكنية، وذلك بقيمة 100 مليون دينار.
وأوضح «بيتك» في بيان صحافي، أن المشروع الذي وقعته شركة بيوت المطلاع العقارية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فرصة يمثل استثمارية استثنائية، وخاصة بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع بيوت بلس، ويلبي تطلعات أصحاب المنازل الجدد في مدينة المطلاع السكنية ويخدم احتياجاتهم في مستلزمات أعمال البناء والتشطيب، حيث يضم مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحال للبيع بالتجزئة ومساحات تخزينية واسعة وسكن للعمال وخدمات لوجستية متكاملة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع، إن المشاركة في تمويل واحد من أكبر مشاريع الرعاية السكنية، يؤكد الدور الرائد لـ «بيتك» في دعم الجهود التنموية لدولة الكويت، وحرصه على الاضطلاع بدوره الاقتصادي والمجتمعي والوطني انطلاقا من مكانته كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.
وأضاف المطوع أن «بيتك» حريص على دعم المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد، مبينا أن مشروع «بيوت بلس» يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم جهود التنمية العمرانية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.
وأكد مواصلة الجهود في تمويل ودعم الشركات الوطنية بشكل يتلاءم مع احتياجاتها، ويساعد في إنجاز خططها ومشاريعها، بما يعزز قدرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن «بيتك» يواصل سياسته في المشاركة في تمويل المشاريع التنموية وفق القواعد والنظم الائتمانية المعمول بها والإجراءات المعتمدة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة م.عبدالرحمن الخنة، بدور «بيتك» الرائد ومساهمته التمويلية التي ستدعم جهود الشركة في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة، مبينا انه من المتوقع الانتهاء من المشروع في نهـايـة عـام 2026.
وأوضح الخنة أن مشروع «بيوت بلس» يضم أكثر من 100 معرض ومكتب وصالة عرض، وسيوفر حوالي 300 وحدة سكنية للعمال، وعددا كبيرا من مواقف السيارات، بالإضافة إلى مساحات تخزينية تبلغ مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع، كما سيوفر المشروع خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك خدمات النقل والتخزين والتوزيع، مبينا أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي مهم في الكويت.

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