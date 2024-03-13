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بيتكوين تتجاوز 72 ألف دولار مع فورة بحجم الطلب

3/13/2024 4:12:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ سعر بيتكوين على مستوياته غير المسبوقة والتاريخية فوق 72 ألف دولار خلال تعاملات الأمس، ولم تظهر أي علامة على فقدان العملة المشفرة زخم الصعود، حيث ارتفعت عملة بيتكوين في تعاملات الأمس، والتي اطلعت عليه «العربية Business»، بنسبة 8.4% في آخر 24 ساعة إلى 72274 دولارا.
وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة ببيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا، ويدعم الارتفاعات المتواصلة في سعر بيتكوين دخول أموال وفورة طلب كبيرة.
وأظهر تقرير لشركة «CoinShares» أن التدفقات الداخلة لأصول العملات المشفرة ارتفعت إلى مستوى قياسي هذا العام مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملات، وبحسب التقرير، فإن مبلغ نحو 10.3 مليارات دولار تدفق إلى أصول العملات المشفرة منذ بداية هذا العام وهو رقم يقترب من إجمالي تدفقات عام 2021 بأكمله والتي بلغت 10.6 مليارات دولار.

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