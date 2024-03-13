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ترامب يحدد أول إجراءاته حال فوزه بالانتخابات

3/13/2024 4:12:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشحا وحيدا في الانتخابات التمهيدية لاختيار ممثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بعدما أزاح من دربه كل المنافسين، وآخرهم نيكي هايلي التي انسحبت من السباق الحزبي في السادس من مارس الجاري، في ظل الفارق الكبير بينها وبين ترامب.
وعول ترامب على أن يحسم ترشحه إلى الانتخابات عن الحزب الجمهوري حسابيا، بخوضه الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات ومنها جورجيا، إحدى ساحات الملاحقات القضائية التي تعكر صفو حملته.
ومن أجل أن يتم اختياره رسميا، يتوجب على ترامب (77 عاما) الحصول على حد أدنى من المندوبين الذين من المفترض أن يصوتوا لصالحه في المؤتمر العام للحزب الجمهوري المقرر في الصيف، والذي تتم خلاله تسمية المرشح.
وعلى ترامب أن يجمع 1215 مندوبا لضمان ترشيحه. وقبل جورجيا كان ينقص ترامب 140 صوتا، علما بأن عدد المندوبين المطروح في انتخابات جورجيا أمس كان 160.
وجرت الانتخابات التمهيدية أمس في هاواي وواشنطن وميسيسيبي، إضافة إلى جورجيا. فهذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة بجوار فلوريدا عادة ما تصب أصواتها في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الحزب الجمهوري. وهذا ما حصل في انتخابات 2016، اذ منحت الولاية أصواتها لترامب على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
إلا أن الرياح عاكست ترامب في 2020، اذ كانت جورجيا من الولايات التي رجحت خسارته أمام جو بايدن، ما حرمه ولاية ثانية متتالية في البيت الأبيض.
وكان الفارق بين ترامب وبايدن في جورجيا 12 ألف صوت فقط، حيث قام بالضغط على عدد من المسؤولين الانتخابيين المحليين، وطلب منهم في اتصال هاتفي أن «يعثروا» له على أصوات تكفي لسد تخلفه عن بايدن.
وفي أعقاب نشر هذا التسجيل الصوتي، وجهت سلطات الولاية الاتهام إلى ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات فيها.
ودفع ترامب ببراءته من تهم «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية.
ويتوقع أن تؤدي جورجيا في الخامس من نوفمبر 2024 المقبل دورا محوريا مشابها لما قامت به قبل أربعة أعوام. فالانتخابات المقبلة ستكون على الأرجح مواجهة متجددة بين المتنافسين ذاتهما، أي ترامب والرئيس جو بايدن. ووفق الاستطلاعات، يرجح أن يكون الفارق بينهما في جورجيا ضئيلا كذلك.
وحضر بايدن وترامب إلى جورجيا منذ السبت في إطار حملتهما الانتخابية التي يتواجهان فيها على قضايا شتى بينها سن الرئيس الحالي ومسائل الهجرة.
وتوجه بايدن إلى أتلاتنا حيث يسعى لاستقطاب الناخبين من أصول إفريقية واللاتينيين، بينما جدد ترامب في اللقاءات مع مناصريه انتقاداته اللاذعة للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر حدود المكسيك.
وقد تعهد ترامب بالإفراج عمن وصفهم بـ «الرهائن» من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021 حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود» مع المكسيك و«الإفراج عن رهائن السادس من يناير المسجونين ظلما».
واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021، سعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.
وتم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.
على الطرف المقابل، سعى الرئيس الأميركي بايدن، إلى طمأنة پولندا بعد تصريحات ترامب عن تأييده اجتياح روسيا دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا تسهم ماليا بما يكفي، وتحذير الاستخبارات الأميركية من أن الكفة تميل لصالح موسكو في أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيؤكد لضيفيه الرئيس الپولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة البولندية دونالد توسك «الالتزام الثابت بالدفاع عن أوكرانيا» في مواجهة روسيا.
وصادف الاجتماع الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام پولندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وشكل مناسبة للإعداد للقمة المقبلة للناتو في واشنطن.
وأعرب دودا المحافظ وتوسك المؤيد لأوروبا، وهما خصمان على المستوى السياسي، عن رغبة في توحيد المواقف قبل الزيارة إلى واشنطن.
وكتب توسك على منصة «إكس»، «أنا على اختلاف سياسي مع الرئيس أندريه دودا بشأن كل المسائل تقريبا، لكن في ما يتعلق بأمن وطننا علينا العمل معا وسنفعل ذلك، ليس فقط خلال زيارة الولايات المتحدة».
واعتبر دودا أن على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها العسكري من 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لتقديم «رد واضح وشجاع» على الهجوم الروسي.
وأوضح أن «هذا الرد سيكون بزيادة القدرة العسكرية لحلف شمال الأطلسي».
وشدد على أن الناتو هو «تحالف دفاعي، والدفاع يعني أن نرد إذا ما هددتنا جهة ما».

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