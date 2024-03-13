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تساوي الليل والنهار في الكويت 16 الجاري تزامنا مع رمضان للمرة الأولى منذ 33 سنة

3/13/2024 4:12:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن الكويت ستكون يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري على موعد مع تساوي الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما، ويتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ 33 سنة.
وقال مدير متحف الفضاء والفلك في المركز خالد الجمعان لـ«كونا»: إن شروق الشمس في 16 الجاري سيكون عند الساعة 5.57 صباحا والغروب عند الساعة 5.57 مساء، ليبدأ النهار بعد ذلك بالتزايد تدريجيا، ويكون الإحساس بطوله ملحوظا بشكل أكبر.
وأوضح الجمعان أن تساوي الليل والنهار في الكويت يسبق مثيله عند خط الاستواء بأربعة أيام، لكن يختلف تساويهما من منطقة لأخرى بسبب الموقع الجغرافي، مضيفا أنه وفق الحسابات الفلكية المبنية على محاكاة الواقع في القبة السماوية فإن الاعتدال الربيعي هذا العام سيتزامن مع شهر رمضان لأول مرة منذ 33 سنة.
وذكر أن السنة الهجرية من المعروف أنها أقصر من الميلادية، وأن عدد أيام السنة الميلادية يزيد على عدد أيام السنة الهجرية بـ 11 يوما، بالتالي فإن شهر رمضان يتقدم كل عام 11 يوما في السنة الميلادية.
وبين أن موعد شهر رمضان يختلف باختلاف الفصول الأربعة، إذ يتغير توقيته خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، وهو ما يفسر سبب أننا نصوم مرة في الشتاء ثم أخرى في الخريف، وتارة في الصيف وأخرى في الربيع.
وقال الجمعان إن الاعتدال يحدث مرتين في العام فقط، الأولى في مارس عند الاعتدال الربيعي، والثانية في سبتمبر عند الاعتدال الخريفي، وما تشهده الكويت خلال هذه الفترة عبارة عن فترة انتقالية من فصل لآخر.

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