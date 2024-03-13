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تطوير مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت

3/13/2024 4:12:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت أطلقت من جديد دعوات التأهيل المسبق لعقد استشارات التصميم الخاص بمشروع تطوير النفط الثقيل في حقل فارس السفلي.
وكانت شركة نفط الكويت ذكرت في بيان لها انه بإمكان الشركات المهتمة بالمشروع التقدم للمشاركة. ودعت الشركة المعنيين بالمشروع لتقديم الطلبات في أقرب فرصة، «ويفضل أن يكون ذلك في موعد لا يتجاوز 2 يونيو 2024». وفي السياق ذاته، قالت مجلة ميد انه سبق الانتهاء من انجاز الحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل في منطقة فارس السفلي الواقع في حقل الرتقة في عام 2019، أما المرحلتان الثانية والثالثة فلم يبدأ العمل بعد في تنفيذهما.
تجدر الاشارة إلى انه قد فاز في وقت سابق كونسورتيوم مكون من شركة بتروفاك البريطانية وشركة اتحاد المقاولين اللبنانية بعقد بقيمة 4.1 مليارات دولار للحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى في يناير 2015، ويتضمن المشروع الأوسع أيضا حزمة خطوط أنابيب بقيمة 842 مليون دولار، وقد فازت بها شركة سايبم الإيطالية في يوليو 2017، وقد قدرت في السابق قيمة المرحلتين الثانية والثالثة بملياري دولار لكل منهما.

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