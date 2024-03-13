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تعيين عصام الرومي رئيساً لديوان المحاسبة

3/13/2024 4:12:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 37 لسنة 2024 على «يعين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة».

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