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تمديد مناقصة عروض الوقود البديل لمصفاة الزور حتى 14 أبريل المقبل

3/13/2024 4:12:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن شركة «كيبك» مددت الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بعقد تسليم أنظمة تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور حتى 14 أبريل المقبل.
وكان المشروع عرضة للتأجيل عدة مرات منذ طرحه لأول مرة العام الماضي عندما حددت الشركة يوم 20 يونيو 2023 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض إلى 12 مارس بعد انقضاء الموعد السابق في 11 فبراير.
ويشمل نطاق العقد تنفيذ الأعمال وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مراحل ما قبل التشغيل، وبدء التشغيل، واختبارات الجودة.
وذكرت المجلة ان الميزانية المقدرة للمشروع تبلغ 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق انجازه 36 شهرا، ويشمل نطاق الأعمال إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74) والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.

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