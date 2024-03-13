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تواصل المعارك بين طرفي النزاع بالسودان مع دخول شهر رمضان رغم قرار مجلس الأمن

3/13/2024 4:12:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان في السودان.
وأعلن الجيش السوداني أمس تنفيذ عمليات ضد مواقع للدعم السريع في منطقة الكدرو بالخرطوم بحري.
وقال الجيش في بيان علي موقعه الرسمي في (فيسبوك): «إن قوات العمل الخاص بمنطقة الكدرو العسكرية قامت بقطع إمداد العدو، حيث دمرت سبع عربات قتالية وتانكري وقود، وعطلت عددا من العربات المدنية المنهوبة من مواطنين والمستخدمة في أغراض قتالية».
وأضاف البيان: «أن قواتنا تسلمت عربات قتالية مجهزة بدوشكات وعددا من المواتير ووقود مع هلاك كامل لأطقم العدو القتالية المصاحبة للمركبات».
من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع مقاطع ڤيديو على موقعها الرسمي في منصة (إكس)، وقالت إن وحدات تابعة لها تخوض معارك في منطقة جبال المرخيات غرب مدينة أم درمان.
ووفق شهود عيان، قصف الجيش السوداني بطائرات مسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق جبرة وحي النهضة ومحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم.
وبث ناشطون مقاطع ڤيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لارتفاع أعمدة الدخان من مبني قرب المدينة الرياضية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 8 الجاري بالأغلبية مشروع قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار.
كما دعا القرار طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.

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