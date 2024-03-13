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جموع المصلين أحيوا أول ليالي التراويح في شهر رمضان المبارك

3/13/2024 4:12:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أدى جموع المصلين الليلة الأولى من صلاة التراويح والوتر في مختلف مساجد البلاد حيث امتلأت المساجد بالمصلين احياء لليالي شهر رمضان المبارك.
وفي محافظة العاصمة، أحيت المراكز الرمضانية التابعة لإدارة مساجد المحافظة وهي موزعة كالتالي: مسجد الراشد بالعديلية ومسجد سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان ومسجد الغملاس بمنطقة القادسية ومسجد جابر الأنصاري بمنطقة جابر الأحمد ومركز القراءات في مسجد البحر بمنطقة المباركية تلك الليلة المباركة وهي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.
وقد تقدم مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري بالتهنئة القلبية ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم أهل الكويت مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1445 هجري، كما أثنى على جهود العاملين في المراكز الرمضانية الخمس، مشددا على إيصال رسالة المسجد كونه مركز إشعاع حضاري وثقافي وإيماني.
كما نوه عبدالحميد المطيري أن القارئ مشاري العفاسي سيؤم المصلين في مركز الراشد الرمضاني في الليلة الثانية من ليالي رمضان المبارك، وفي هذا المقام دعا جمهور المصلين لاغتنام هذا الشهر الكريم بالطاعة والتقرب إلى الله.
مساجد الفروانية
من جهته، أكد مدير إدارة مساجد الفروانية سعود حشف المطيري استعدادات مساجد محافظة الفروانية كاملة لاستقبال جموع المصلين في تلك الليالي المباركة من شهر رمضان لافتا إلى ان التجهيزات على قدم وساق منذ عدة اشهر وشملت تشكيل عدد (2) من الفرق الرمضانية المشاركة على التجهيز والإشراف على المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية وفق التخصصات والاحتياجات المختلفة.
وتابع انه تم تكليف شركات الصيانة الدورية للعمل على تهيئة المساجد والوقوف على آخر الاستعدادات بها لاستقبال الشهر الكريم، وكذلك تكليف شركات النظافة للعمل على تهيئة المساجد والوقوف على آخر الاستعدادات بها لاستقبال الشهر الكريم.
وشدد المطيري على الاهتمام بالجانب الإيماني والتوعوي والروحاني بالمساجد من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمسابقات الثقافية والدعوية ومنها إقامة المجالس الفقهية بالمراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية (مركز زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك) وذلك بعد صلاة الجمعة خلال الشهر الكريم لتلقي الأسئلة والفتاوي المتعلقة بأحكام الصيام وغيرها.
أسابيع ثقافية
واستطرد إقامة الأسابيع الثقافية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية تتمثل في مجموعة من المحاضرات والدروس وذلك بعد صلاة العصر لعدد (3) أيام بالأسبوع، وإقامة عدد (50) محاضرة إيمانية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية تسلط الضوء على الجوانب الإيمانية والروحية في الشهر الكريم.
ولفت إلى إقامة عدد (2) من المراكز الرمضانية بالمحافظة (مركز زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك - مركز الغانم والخرافي بمنطقة الصليبخات) حيث تقام بها الأنشطة الثقافية والمسابقات القرآنية بالإضافة إلى استضافة مشاهير القراء لإحياء ليالي الشهر الكريم وذلك من خلال أداء صلاتي التراويح والقيام خلال أيام الشهر الفضيل.
كما أشار مدير إدارة مساجد الفروانية إلى إقامة وتنظيم عدد (2) مسابقة لحفظ القرآن الكريم وهي
1 - مسابقة السيد/ عيسى الدلوم بمسجد زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك.
2 - مسابقة السيد/ صالح خالد الجاسم (رحمه الله) بمسجد عبدالله المخيال بمنطقة العارضية.
المعتكفات الرمضانية
وأوضح كذلك إلى إقامة المعتكفات الرمضانية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية وكذلك توفير وجبات الإفطار والسحور للمعتكفين والعمل على توفير سبل الراحة لهم بالمساجد.
توفير فرق الطوارئ لمتابعة البلاغات الخاصة بأعمال الصيانة بالمساجد خلال الشهر الكريم.
ولفت إلى التنسيق مع الجهات الخيرية والمتبرعين لإقامة مشروع إفطار الصائم بمختلف مساجد محافظة الفروانية وفق الضوابط والنظم المنصوص عليها بالتعميم الصادر من الوكيل المساعد لشؤون المساجد بهذا الشأن.
وأشار المطيري في ختام تصريحاته إلى تدشين وتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال توفير خدمات الواتس أب على الرقم (24890412) وكذلك الروابط الإلكترونية لتلقي الشكاوى والاقتراحات حول الخدمات التي تقدمها الإدارة بمساجدها المختلفة.

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