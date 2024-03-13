Wednesday, 13 March 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماية المنافسة عرض نتائج مبادرة مراقبة الأسواق

3/13/2024 4:12:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف جهاز حماية المنافسة عن قيامه بعرض نتائج «مبادرة مراقبة ومتابعة الأسواق» والتي انطلقت في الربع الأخير من السنة الماضية، حيث تمت المشاركة من قبل مجموعة من مراقبي الأسواق من الموظفين والموظفات بحيث أشرف كل منهم على عدة أسواق، كما تم القيام بمتابعة دورية لحركة الأسعار وتغيراتها ومدى تدفق المنتجات في الأسواق.
وأوضح الجهاز في بيان صحافي أن المراقبة اشتملت على مجموعة من المنتجات والخدمات الأساسية لأهم القطاعات والأسواق، ومن ثم تحليل البيانات ورصد مؤشرات الخلل في الأسواق وإعداد التقارير النهائية مع توضيح أهم الملاحظات والتوصية باتباع إحدى الخطوات التالية:
- إعداد دراسة تنظيمية لإزالة القيود على المتنافسين وتعزيز المنافسة العادلة.
- تشكيل فرق التحقيق والتقصي بالممارسات الضارة المشتبه في مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020.
وفي الختام، بعد تقديم التقارير النهائية التي عرضت على مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قام بدوره بتكريم المشاركين في المبادرة تشجيعا على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالجهاز وتميزهم في العمل.

MENAFN13032024000130011022ID1107970390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث