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حورية: ((ساحرة الجنوب)) أهم أعمالي

3/13/2024 4:12:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تخاف من الحسد، ولهذا لم تكن تتكلم عن أعمالها في بداياتها، وقالت: البعض يراني قوية بسبب تجاوزي محنا كثيرة، لكنني لا أرى نفسي كذلك، مررت بخمس سنوات كانت الأصعب في حياتي، كنت ملكة جمال وكان أهم شيء عندي شكلي، تعرضت لحادث تسبب في تشويه أنفي ودخلت دوامة عمليات التجميل، وآخر عملية أجريتها في الأنف كنت راضية عنها بشكل كبير، وتتبقى لي عملية واحدة فقط.
وكشفت حورية، في حوار مع مجلة «لها»، عن أعمالها القادمة، قائلة: أقدم مسرحية جديدة للأطفال عن قصة «رابونزل»، وصراحة مرعوبة جدا من تقديم عمل فني للأطفال، وأتمنى أن أكون خفيفة عليهم، والمقرر عرض المسرحية خلال عيد الفطر المقبل، كما أُحضر لفيلم «الحب كله» مع النجمة إلهام شاهين، وسعيدة بالعمل معها لأني أحبها جدا على المستوى الشخصي، والفيلم من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر.
وأشارت فرغلي إلى أن مسلسل «ساحرة الجنوب» هو الأهم في مشوارها، منوهة الى أن أصعب مشهد قدمته كان في مسلسل «حكاية بنات»، وهو مشهد ولادة «مريم»، وأردفت: حملت خلال أحداث العمل بطفلة وأنا أعلم عدم قدرتي على الإنجاب في الحقيقة بسبب استئصال الرحم، وارتجلت في المشهد، وكان بالفعل الأصعب في كل ما قدمته حتى الآن.

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