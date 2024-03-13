دراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور

تجدر الاشارة إلى ان مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له رصد له ميزانية تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، وسيتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بطاقتها الكاملة في وقت وشيك.

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