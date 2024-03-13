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دراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور

3/13/2024 4:12:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم طرح مناقصة دراسة مشاركة القطاع الخاص في مشروع بتروكيماويات الزور خلال شهر أبريل المقبل.
وفي التفاصيل، قالت المصادر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ستطرح المناقصة على عدد من الشركات الاستشارية في موعد أقصاه 24 أبريل المقبل كما هو مخطط له، حيث سيقوم المستشار ولمدة 3 أشهر مدة العقد في إجراء اختبارات السوق وتقييم الشركاء المحتملين والتسويق وتقدم المفاوضات، ووضع اللمسات الأخيرة على الشراكة بما في ذلك تشكيل شركة الشراكة ووضع خطة مالية تضمن التمويل الكامل للمشروع، وتحسين المخاطر وعوائد التمويل والعمل على التأثير الاقتصادي الشامل لربحية الشركة على عمليات شركة «كيبك» وأيضا الشركة الجديدة التي أطلق عليها اختصار «IPCO». وقالت المصادر انه سيتم العمل كذلك على وضع هيكل ملكية بسيط وفعال وهيكل إدارة.

تجدر الاشارة إلى ان مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له رصد له ميزانية تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، وسيتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بطاقتها الكاملة في وقت وشيك.

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