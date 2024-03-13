Wednesday, 13 March 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديوانياتكم في الأنباء خلال رمضان المبارك

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقديراً من «الأنباء» لدور الديوانيات الاجتماعي في الكويت وتجسيدا لمكانتها وأثرها الإيجابي بين المواطنين من خلال تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خلال شهر رمضان المبارك.
وعلى الراغبين من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان والموعد على فاكس رقم: 22272830 أو إيميل [email protected] .. عساكم من عواده.. وكل عام والجميع بألف خير.


MENAFN13032024000130011022ID1107970385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث