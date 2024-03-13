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ذكريات رمضان الجميلة

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتميز شهر رمضان المبارك بإقبال المصلين على المساجد لأداء صلواتهم فيها، والكل يحرص على الحضور إلى المسجد ليصلي فروضه والنوافل في جماعة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك سواء التراويح أو قيام الليل.
وكنا في السابق نتوضأ بالمسجد ونسمي مكان الوضوء «الكرو» وهو عبارة عن حوض من الأسمنت، وهناك «بلبول» مصب المياه ويملأ هذا الكرو من جليب المسجد.
ونصلي المغـرب في المسجد وبعدها نتراكض إلى بيــوتنا لتناول الفطور، ومن الأكلات المميزة في رمضان «الهريس» الذي يصنع من القمح واللحم ويرش بالدهن العداني «البلدي»، ويرش أيضا بالدارسين المطحون مع السكر.
وهناك أيضا وجبة رئيسية على مائدة الافطار وهي التشريب الذي يتكون من فتات الخبز ومرق لحم مع بطاطا أو مرق دجاج.. وهناك من يحب السمك وأفضلها الزبيدي مع العيش «الرز» أو مع التشريب.
ومن الأكلات الشعبية في رمضان والتي نشاهدها على مائدة الافطار أنواع من الحلويات الشعبية وأشهرها «الزلابية» و«اللقيمات» و«صب الكفشة»، وهذه من الأطعمة التي نراها على مائدة الافطار بشكل شبه يومي.
وبعد صلاة العشاء والتراويح، تقوم كل عائلة بزيارة كبير العائلة لتهنئته بالشهر الفضيل، ثم تبدأ زيارة الدواوين الرئيسية لتبادل التهاني.
وفي نصف الشهر المبارك، وخلال الأيام من 13 إلى 15 رمضان يبدأ «القرقيعان» بما يحمله من فرحة للأبناء، فيقوم الاولاد بإنشاد الأغاني المصاحبة لهذه المناسبة مرددين: سلم ولدهم يا الله.. وأما البنات فيرددن قرقيعان قرقيعان.
في شهر رمضان تقام حفلات المالد لتودع رمضان.. ولقد حضرت هذه مع الخال علي الحسيني برفقة الشيخ عبدالعزيز حمادة في ديوان الشيخ عبدالله المبارك في منطقة مشرف، وكانت المنطقة في الخمسينيات شبه خالية لا يوجد فيها إلا قصر الشيخ عبدالله المبارك الماثل على تلة.
هذه بعض العادات الخاصة بشهر رمضان أيام زمان، تلك الأيام الحلوة وكان الناس يفرحون كثيرا بقدوم رمضان لما يتميز به من أشياء خاصة بالشهر المبارك.
وأذكر عندما كنا صغارا، كيف نتجمع عند «عاير المسجد» بانتظار مدفع الافطار وأذان المغرب، يا حلاوة تلك الأيام فالناس في فرح، والنفوس طيبة ويتصافحون ويتبادلون التهاني بكل احترام ومودة فيما بينهم.
آية قرآنية: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان).
والله الموفق.

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