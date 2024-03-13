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رفع علم السويد في مقر الـ ناتو بعد انضمامها إلى الحلف

3/13/2024 4:12:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع علم السويد أمس في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل بعدما أصبحت الدولة الاسكندينافية العضو الثاني والثلاثين في التحالف الدفاعي بعد عملية طويلة.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو أصبح «أكبر وأقوى»، قبيل انضمام العلم السويدي إلى 31 علما آخر مرفوعة أمام مقر الحلف في بروكسل.
تحت أمطار غزيرة وبحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، رفع ضابطان من الجيش السويدي العلم الأصفر والأزرق على أنغام النشيد الوطني للبلاد.
ورفع العلم بين علمي إسبانيا وتركيا التي كانت قد عرقلت عملية انضمام ستوكهولم لأكثر من 20 شهرا.
وأضاف ستولتنبرغ «يعكس انضمام السويد مرة جديدة أن باب الناتو مفتوح. لكل دولة الحق في اختيار طريقها الخاص»، وذلك بعدما كثفت روسيا تحذيراتها قبل انضمام السويد وفنلندا أيضا.
عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، أعلنت السويد ترشحها للانضمام إلى التحالف، متخلية بذلك عن عقود من الحياد أعقبت الحرب العالمية الثانية، تلاها عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.
وتساهم ستوكهولم في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاع مع النروج في العام 1814.

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